PT se organiza e deve lançar candidato a prefeito em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 16, em conversa via telefone com o advogado José Francisco Cândido, popular “Zé Francisco”, disse que o Partido dos Trabalhadores (PT), está se organizando, ou seja, se reestruturando e provavelmente estará lançando candidatura própria a prefeitura de Vilhena.

Haja vista, que Rosani Donadon (MDB) perdeu o mandato no último dia 12, em processo movido pela Coligação “Pra Fazer a Deferência” que tinha como candidato majoritário Eduardo Japonês. Além do Ministério Público (MP). Com isso, novas eleições serão marcadas nos próximos dias no município de Vilhena.

De acordo com Zé Francisco, este é o momento certo, pois, “o partido tem história e ideologia política, por isso deve demonstrar em palanque a diferença de suas ideias. Esta eleição para prefeito de Vilhena deve servir de termômetro, onde o PT vai voltar a sua origem”, analisou.

Tanto que membros do partido e simpatizantes se reuniram esta semana para traçar um cronograma e deliberarem sobre lançarem um nome ao executivo, no qual Zé Francisco é um nome forte, e deve ser sabatinado como pré-candidato do PT, em convenção que deverá acontecer em breve.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação