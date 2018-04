Compra de carro com cheque sem fundo resulta em briga em rodoviária

Augusto P. B., 32, e os irmãos Marllon Rafael L., 27, e Elden Guilherme L., 26, foram presos na noite de segunda-feira (16), na rodoviária de Porto Velho, após intensa luta corporal devido a compra de um carro com cheque sem fundo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Augusto chegou correndo e gritando na base de policiamento da rodoviária. Ele acabou danificando a porta de vidro do box da PM e afirmava que estava sendo perseguido pelo os dois irmãos. Na sequência chegaram ao local Elden e Marllon informando que entraram em luta corporal com Augusto porque ele havia aplicado um golpe neles. Segundo os irmãos, ambos são de Cacoal e estavam atrás de Augusto desde que comprou um carro, deu um cheque sem fundo e desapareceu.

Diante da situação, o trio acabou preso pelo crime de vias de fato e foi levado para a Central de Flagrantes.

Fonte: Rondoniaovivo