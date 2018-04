Conselho Regional de Medicina abre concurso público

O Concurso Público do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Acre – CRMV-AC, promovido pelo Instituto Quadrix, está com inscrições abertas.

Ao todo, são 70 vagas (2 vagas imediatas e 68 de cadastro reserva) para cargos de Assistente Administrativo e Fiscal, de nível médio, na cidade de Rio Branco/AC.

O salário para ambos os cargos é de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Aos funcionários contratados será concedido vale-transporte, conforme previsto na legislação.

As inscrições podem ser feitas no site http://www.quadrix.org.br, até o dia 21 de maio. A taxa é de R$ 55 (cinquenta e cinco reais).

A prova objetiva (para todos os cargos) será composta de 120 (cento e vinte) itens, valerá 120 (cento e vinte) pontos e avaliará conhecimentos básicos, complementares e específicos das respectivas funções.

A prova ocorrerá no dia 24 de junho, no turno da tarde e terá duração de 3 horas.

O prazo de validade do presente Concurso Público é de 2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, 1 (uma) única vez, por igual período, por conveniência administrativa.

O Edital Normativo do concurso está disponível em www.quadrix.org.br.

http://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/inscricoes-abertas/crmvac2018.aspx

Autor: Simone Rodrigues

Foto: Divulgação