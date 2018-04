Expedito Netto entrega caminhão e anuncia recursos para saúde de Buritis

Em visita ao município de Buritis, o Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO) entregou à Associação dos Produtores Rurais Projeto São Paulo (ASPRUP), no último sábado (14), um caminhão para carga seca.

Adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado, o veículo custou R$ 150 mil e será utilizado pelos produtores rurais do município. O pedido do caminhão foi feito pelo Olício, Presidente da ASPRUP, e pelo Fabiano, de Presidente Médici.

Durante a entrega do veículo, Netto anunciou a indicação de R$ 726 mil de suas emendas para construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1 a pedido do Vereador Danielzinho. O valor está aprovado e aguardando empenho por meio do Fundo Nacional de Saúde.

Ainda para Buritis, está em análise pelo Ministério do Turismo uma emenda de R$ 100 mil, indicada pelo Deputado Expedito Netto, para realização da Corrida do Jerico, também a pedido do Vereador Danielzinho.

“Estive em Buritis nos últimos anos para acompanhar as necessidades da população. Investimentos em agricultura e saúde estão sendo prioridades em meu mandato. É necessário cuidarmos do desenvolvimento do município e, principalmente, da saúde das pessoas”, ressaltou Expedito Netto.

Autor e foto: Assessoria