LEI SECA: doze motoristas são conduzidos à delegacia em cerejeiras

Doze motoristas foram autuados e conduzidos à Delegacia de Polícia de Cerejeiras, após serem flagrados dirigindo sob efeito de álcool, em blitz realizada neste final de semana, pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em parceria com Polícia Miliar.

Após serem levados ao departamento de polícia, os condutores só são liberados após pagamento de fiança de pelo menos de um salário mínimo.

A multa administrativa para quem for flagrado é uma infração gravíssima, de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses, retenção do veículo até a apresentação de outro condutor habilitado.

Em caso de reincidência em menos de 12 meses, o valor da multa dobra. Há ainda a ação penal para responsabilização.

Fonte e Foto: Mídiarondonia