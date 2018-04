Motociclista se envolve em dois acidentes de trânsito em menos de 24 horas

Por volta das 13h00 desta terça-feira, 17, um motociclista, de 20 anos, se envolveu em um acidente de trânsito com o condutor de um veículo Fox, na Avenida Presidente Nasser, em Vilhena.

De acordo com relatos do jovem, que seguia pela Presidente Nasser, sentido Perimetral, no cruzamento com a Luiz Maziero, foi atingido pelo fox, que seguia pela referida avenida, sentido Porto Velho.

Ainda segundo o motociclista, que foi arremessado sobre o canteiro central da via, este já é o segundo acidente no qual se envolve em menos de 24 horas, pois na noite de segunda-feira, 16, também foi atingido por um veículo em uma rotatória da BR-364, onde bateu com a cabeça e sofreu algumas escoriações.

Após ser examinado por militares do Corpo de Bombeiros, a vítima, que não apresentava ferimentos, se levantou, não sendo necessária sua condução ao hospital.

Texto e foto: Extra de Rondônia