Policial militar é atacado com nove tiros e tem arma roubada

Um policial militar, cabo Júlio, foi alvejado a tiros na manhã desta terça-feira (17) Rua Juventus, na região da Escola João Bento da Costa, bairro Floresta, na zona Sul de Porto Velho.

O suspeito do crime fugiu com apoio de um Gol de cor prata e levou a arma do PM. A vítima foi socorrida para o hospital João Paulo II com nove tiros. O mais grave é um disparo que teria atingido o pulmão do militar. Os outros acertaram as pernas e braços do cabo.

Segundo informações da polícia, o militar estava à paisana e em uma moto, quando teria tentado abordar o suspeito que estaria provavelmente com o intuito de roubar algum comércio na região.

O suspeito reagiu, sacou uma pistola e efetuou os disparos na vítima. Em seguida, o policial caído ao solo agonizando teve a arma roubada. Imagens de câmeras de segurança flagraram o suspeito.

Fonte: Rondoniaovivo