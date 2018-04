PRF recupera caminhonete roubada

Aproximadamente às 04h15 desta terça-feira, 17, no Km 760 da BR 364, em Porto Velho/RO, a equipe da PRF notou a passagem de um veículo com características semelhantes às de uma caminhonete que havia sido roubada na tarde anterior.



Em razão disso, os policiais iniciaram imediatamente um acompanhamento tático, que foi concluído após transitarem cerca de 12 quilômetros, com a ordem de parada sendo acatada pelo condutor.



A caminhonete, Ford Ranger de cor branca e placa OHP 2778, havia sido roubada nesta capital na tarde de segunda-feira (16) e, logo depois, o proprietário fez uso do sistema SINAL (https://www.prf.gov.br/sinal), que torna mais ágil a comunicação de uma ocorrência desta natureza aos PRFs de serviço num raio de até 100 quilômetros da localidade onde se deu a subtração.



Munidos dessa informação, os agentes já haviam abordado anteriormente três caminhonetes com especificações parecidas até lograr êxito na recuperação do veículo pretendido.



Constatado o delito de receptação (art. 180 do Código Penal), os ocupantes da Ranger, um entregador de 24 anos e um motoboy de 21 anos, receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com a caminhonete, à Central de Flagrantes de Porto Velho.

Fonte: Assessoria