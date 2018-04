Semtran pinta ruas cheias de buracos em Colorado; moradores estão abismados

Na manhã desta terça-feira, 17, a redação do Extra de Rondônia recebeu fotos de moradores do município de Colorado do Oeste, onde relatam que estão abismados com a falta de responsabilidade e preparo de quem comanda a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtram).

De acordo com diversas postagens em redes sociais, o povo daquela cidade estão se manifestando indignados com a falta de planejamento tanto da prefeitura quanto da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), pois estão pintando faixas laterais e de pedestre com as vias todas em estado de calamidade, ou seja, cheias de buracos.

Em uma postagem, o internauta descreve que: “pintar as ruas de Colorado é o mesmo que maquiar mulher feia”. Outra postagem diz: “ainda bem que a prefeitura de Colorado resolveu pintar o meio-fio das ruas da cidade, porque se fosse para pintar os buracos nas ruas iria faltar tinta”.

A reportagem tentou por varias vezes contato com o secretario de trânsito e com o chefe de gabinete, mas nossas ligações não foram atendidas.

O EXTRA deixa espaço caso o chefe da Semtran ou do gabinete queiram falar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta