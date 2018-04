Veja quem marcou presença na “Havana Party” em Colorado

No último sábado, 14, aconteceu a “Havana Party” no Polo Festas e Eventos de Colorado.

A festa contou com a participação do MC DK, Matheus Contec, Romário Oliveira e o DJ Leudson. Além de apresentar uma mega estrutura Line up nacional, e a temática neon.

A “Havana Party” estava equipada com espaço alternativo de Narguilé, bebidas diferenciadas, camarote com open a noite inteira e copos personalizados.

A equipe do Extra de Rondônia marcou presença e clicou os melhores momentos da festa, confira.

>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>

Texto e Fotos: Extra de Rondônia