Apenado é preso por tentar matar irmão a facadas em residência

A prisão do apenado identificado como Emanuel G. F., 42, acusado do crime de tentativa de homicídio praticada contra o próprio irmão de 50 anos ocorreu na tarde desta terça-feira (17), em uma residência na Rua Abnatal Bentes de Lima, bairro Agenor de Carvalho, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, no período da manhã uma equipe da PM foi acionada ao local em virtude do suspeito que é usuário de drogas estar ameaçando os familiares na casa. Porém, no momento não foi possível prendê-lo.

Já após o almoço, o suspeito passou a xingar e chamar o irmão de “dedo duro e cagueta”, por ter solicitado a polícia.

Não satisfeito, ele se armou com uma faca e partiu para cima da vítima, que correu, mas sofreu queda. Neste instante, Emanuel tentou aproveitar para desferir facadas no irmão, porém, não conseguiu porque foi impedido por familiares, que logo acionaram a PM.

O suspeito foi interceptado enquanto tentava fugir correndo do local. Muito exaltado, ele ainda afirmou que cumpre pena no regime domiciliar pelos crime de homicídio, roubo e tráfico de drogas.

Emanuel recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes.

Fonte: Rondoniaovivo