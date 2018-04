Barcelona lança terceiro uniforme em memoria à ex-musa simpatia Vania Castro

O Barcelona Futebol Clube lançou na noite de terça-feira, 17, o lançamento do seu terceiro uniforme para o Campeonato Brasileiro Serie-D. O evento aconteceu nas dependências do Park Shopping Vilhena, em Vilhena.

O novo uniforme de cor rosa, apresentada pelas musas do Barcelona e alguns atletas do clube, foi em homenagem à ex-musa simpatia Vania Castro e também em campanha de prevenção ao suicídio.

No evento estiveram presentes, o presidente do clube, José Luiz Pereira, a diretora de futebol, Viviane Almeida, o técnico Tiago Batizoco, Marizita Castro; mãe de Vania Castro, atletas do clube entre outros convidados.

O técnico Tiago Batizoco, na oportunidade falou para agradecer a presença dos convidados e expressar a importância da campanha contra o suicídio. Tiago encerrou seu discurso parabenizando pelo 1º aniversario da equipe e pediu um circulo de oração em memoria ex-musa Vania Castro.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia