Casal é preso com grande quantidade de droga enterrada em terreno

Uma guarnição da Companhia de Operações Especiais (COE), prendeu na madrugada desta quarta-feira (18), o casal Gilmar S. M., 33, e Elimara M. S., 35, pelo crime de tráfico de drogas em uma residência na Rua Pastor Tavares com Mineiros, setor chacareiro do bairro Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho. Com eles foi apreendido aproximadamente um quilo de droga.

De acordo com relatos da ocorrência, a equipe policial recebeu informações de que o casal estaria comercializando droga há muito tempo naquela região e na oportunidade teria grande quantidade de maconha enterrada em tonéis.

Os militares foram ao local e abordaram o casal, que estava na frente da casa. Uma porção de maconha logo foi encontrada com eles.

Nas buscas minuciosas no terreno, foram encontrados enterrados dois tabletes de maconha pesando quase um quilo e mais 27 porções pequenas da mesma substância. O casal confessou que no local tinha cerca de 20 quilos de maconha, mas já havia sido vendido. Uma balança de precisão e materiais usados na embalagem do entorpecente também foram apreendidos.

Os dois já possuíam passagens por tráfico de drogas e mais uma vez foram levados para a Central de Flagrantes.

Fonte: Rondoniaovivo