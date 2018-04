Casal que se envolveu em acidente precisa de ajuda para realizar cirurgia urgente

Na última quinta-feira, 12, o jovem casal Nidiovan André da Silva, de 23 anos, e Katya Hellen L. Apolinario, 22 anos, sofreu um grave acidente batendo em um caminhão parado no acostamento da avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Devido ao impacto da batida, Nidiovan teve traumatismo craniano e algumas fraturas, sendo encaminhado para outro município. Já sua esposa Katya, quebrou o fêmur e a tíbia.

Diante dos fatos, amigos do casal estão realizando uma campanha para arrecadar dinheiro, pois Katya necessita realizar uma cirurgia urgente que tem um custo de R$ 15 mil, além dos gastos com a filha do casal que acaba de completar três meses.

Caso alguém queira contribuir com qualquer quantia em dinheiro, basta depositar na seguinte conta: Agência 1825 Operação 013 Conta 00029470-5 – Katya Hellen L. Apolinario.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação