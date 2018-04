Escolinha do Flamengo será implantada em Vilhena

Na tarde de terça-feira, 17, visitaram a redação do Extra de Rondônia o técnico de futebol, Júlio Alves, e o enfermeiro Caio Mendes para informarem a implantação de uma unidade da escolinha do Flamengo, em Vilhena.

Júlio Alves será o coordenador geral da escolinha, a unidade irá atender crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, na sede Recreativa da Associação dos Servidores Municipais de Vilhena (ASMUV).

O coordenador enfatizou que a metodologia da unidade será a mesma utilizada da escolinha do Flamengo, no qual tem sede no Estado do Rio de Janeiro. Uma equipe de profissionais vão atuar diretamente com as crianças e jovens. Além disso, a garotada receberá toda uma estrutura nos padrões da da sede e material de primeira.

Julinho enfatizou que as inscrições com a primeira turma estarão abertas a partir do dia 15 de maio até o dia 20. E uma coletiva será realizada no dia 19 com local a definir, com a presença do coordenador geral das escolinhas do Flamengo, Antônio Lima para divulgar as metas e formas de atuação da nova escolinha licenciada pelo clube carioca.

O professor finalizou dizendo que o objetivo principal da escolinha é descobrir garotos que se destacam no futebol e futuramente fazer teste na sede do clube no Rio de Janeiro.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia