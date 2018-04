FFER confirma desistência do VEC

O Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) publica portaria oficializando o desligamento do Vilhena Esporte Clube (VEC) do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

Conforme especificado na portaria, fica determinado a exclusão imediata do clube Vilhena Esporte Clube de todas competições promovidas pela FFER, aplicando a multa e demais sanções constante no artigo 29º Regulamento Específico do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018 e 20 do Regulamento Geral das Competições organizadas pela FFER.

Também determina que fique anotado nos registros do departamento, que o retorno do clube desistente somente se dará pela série B nos termos do parágrafo único do artigo 29 do Regulamento Específico do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

Na portaria também determina que o departamento de Competições da FFER, após adotadas as providências, encaminhe cópia de todo o procedimento ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/RO) para as possíveis sanções cabíveis a espécie.

Fonte: Assessoria/FFER