Jovem é flagrado rompendo tornozeleira eletrônica em público

Na noite de terça-feira, 17, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até a Avenida Curitiba, no Jardim Primavera, para averiguar uma denúncia de que um jovem havia sido visto rompendo uma tornozeleira eletrônica.

No local, os militares foram informados, que ao avistar a viatura, o apenado, de 29 anos, empreendeu fuga. Toda via, os policiais saíram em seu encalce, logrando êxito em capturá-lo a poucas quadras do local.

Como realmente foi confirmado o rompimento do aparelho, o infrator foi conduzido até a Colônia Penal, para serem tomadas as devidas providências.

Texto e foto: Extra de Rondônia