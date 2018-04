Nesta quinta-feira o sol aparecerá mais em várias regiões de Rondônia

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que nesta quinta-feira, 19, o sol aparece um pouco mais em algumas áreas do Estado.

A previsão é de um dia de céu variando de parcialmente nublado a nublado, em quase todas as regiões, inclusive na Capital, onde o tempo fica abafado e o mormaço favorece a organização de instabilidades no decorrer do dia. Por conta disso, entre a tarde e à noite ocorrem pancadas de chuva com trovoadas.

Já no Vale do Guaporé o tempo continua mais aberto, com predomínio de sol ao longo do dia. A previsão é de céu variando de claro a parcialmente nublado com possibilidades de chuvas rápidas e isoladas à tarde.

Texto: Extra de Rondônia/ Assessoria

Fotos: Ilustrativa/Assessoria