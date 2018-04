Aviagro desmente realização de evento de rodeio no parque de exposições após a Expovil

A diretoria da Associação Vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro) informou na manhã desta quinta-feira, 19, que não tem relação alguma com a organização do evento de rodeio denominado Cone Sul Bulls. Ações de mídia estão divulgando que o referido evento aconteceria no mês de agosto no Parque de Exposições da Aviagro, o que foi desmentido pela entidade.

“Não existe nada oficializado com a Aviagro sobre a realização desse evento no parque de exposições. Não sabemos se de fato o evento acontecerá ou não, pois não participamos de sua organização. O que podemos afirmar é que não será realizado no Parque de Exposições, até porque estamos trabalhando na organização da Expovil que acontecerá de 4 a 8 de julho”, informou a diretoria da Aviagro em nota.

Os diretores da Aviagro aproveitaram para informar que o baile para a escolha da Rainha da Expovil acontecerá no dia 9 de junho e que neste ano, assim como a Expovil, será totalmente reformulado. Entre as principais alterações está a faixa etária das candidatas. Para se inscrever, elas devem ter idade entre 18 a 25 anos. As inscrições devem ser feitas levando uma foto de corpo inteiro na Loja Americana Modas ou no Espaço Country. A premiação será de 1 moto Biz para a 1ª colocada e R$ 8.500,00 em dinheiro divididos para as demais colocadas.

Sobre a Expovil, a diretoria confirmou a parceria com a ACIV para a realização do Portal do Agronegócio juntamente com a exposição agropecuária. Além da parceira, outra novidade será a entrada gratuita ao parque de exposições. Apenas o acesso à arena de eventos para assistir os shows e o rodeio será cobrada. A venda de passaportes e camarotes será iniciada nos próximos dias.

Para este ano a Expovil terá quatro shows musicais. O show de abertura será no dia, 04 de julho, uma quarta-feira, com o cantor Gusttavo Lima. No dia seguinte o show será por conta da cantora Mariana Fagundes e na sexta-feira estará a cargo do cantor Manutti. O último show será no sábado, dia 07 de julho com a cantora Naiara Azevedo.

Texto: Assessoria

Fotos: Reprodução/ Assessoria