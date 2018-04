Barcelona apresenta três reforços no seu elenco para a disputa da Serie-D

O Barcelona Futebol Clube apresentou na manhã desta quinta-feira, 19, mais três reforços que irão se juntar ao elenco para os jogos da Serie-D.

Os jogadores que vão defender a camisa do clube são o zagueiro Matheus Suñe, o volante, Vagner Bezerra e o meia Edilsinho que está de volta ao time.

O zagueiro Matheus Suñe é natural Santa Cruz- Rio Grande do Sul e possui passagens pelo Grêmio, Internacional, Santa Cruz- RS e por último defendeu o Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho.

Já o volante Fagner Bezerra, atuou nas equipes do Gama-DF, Luziânia-GO, Comercial-MS e na sua última passagem esteve disputando o Campeonato Paulista Serie A-3 pelo Sport Clube São Bernardo.

O terceiro reforço se trata do meia-atacante Edilsinho que tem passagens por clubes do estado. O meia está de retorno ao clube onde foi vice-campeão no ano passado.

Texto e Foto: Extra de Rondônia/Petter Vargas