Deputada Rosangela Donadon cumpre agenda no Cone sul

A semana já começou bem agitada para a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) que vem cumprindo uma extensa agenda pelas cidades do Cone sul, participando de reuniões, encontros, solenidades e comemorações.

Nesta última quarta-feira, 18 de abril, a parlamentar esteve reunida com uma equipe da Secretaria Estadual de educação e Cultura (Seduc) , em reunião com a secretária regional de educação, Oracira Godinho, tratando de relevantes assuntos voltados à educação. Um deles é a agilidade para instalação dos containers que serão implantados nas escolas municipais de Nova Conquista e também na Linha Perobal para atender os alunos do ensino médio.

A deputada informou que já entrou em contato com o Governo solicitando a construção dessas salas, “os containers são provisórios, porém solicitamos os containers grandes para ofertar conforto aos alunos até que as salas sejam construídas pela educação estadual”. O técnico responsável pela instalação dos containers informou que as bases e o solo já foram preparados para atender os containers, garantindo instalações na próxima semana.

À tarde, Rosangela participou das solenidades em comemoração a inauguração das reformas realizadas em duas escolas municipais. O convite foi realizado pela prefeita municipal, Rosani Donadon que fez questão da presença da parlamentar, para celebrarem juntos o crescimento e desenvolvimento das ações educacionais. As escolas que receberam reforma foram a Antônio Donadon e Ensina-me a viver.

Logo após, a deputada seguiu para o Centro de Assistência Social de Vilhena (CRAS) para participar do encerramento do curso profissionalizante de pizzaiolo que foi ofertado gratuitamente à população de Vilhena.

“Parabéns prefeita Rosani e secretária de assistência social, Ivete Pires pela dedicação em toda área social do município, contem sempre com meu apoio. Investir em cursos profissionalizantes é a garantia de cidadãos capacitados e prontos para o mercado”, declarou.

Texto e Foto: Assessoria