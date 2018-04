Em operação conjunta, PRF e PM prendem três suspeitos e apreende arma de fogo

Na noite de quarta-feira, 18, em Porto Velho, uma operação envolvendo policiais da Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar de Rondônia (COE – PM/RO) e da PRF (NOE e Delegacia) obteve como resultado a prisão de três indivíduos.

Uma das prisões se deu em razão de um detento do regime semiaberto ter descumprido o horário de retorno ao estabelecimento, desobedecendo, assim, decisão judicial (art. 359 do Código Penal).

As outras duas prisões ocorreram pela prática de uso de documento falso (art. 304, CP) e pelo porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 do Estatuto do Desarmamento).

Fonte e Foto: PRF/Assessoria