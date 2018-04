Inscrições para a rainha da Expovil já estão abertas; neste ano a premiação será uma moto Biz 0km

Estão abertas as inscrições para a escolha da rainha, 1ª e 2ª princesa e madrinha da 33ª edição da Exposição Agropecuária de Vilhena (Expovil).

As inscrições devem ser feitas até sábado, 21, e para realizá-la é necessário ter entre 18 a 25 anos e levar uma foto de corpo inteiro na Loja Americana Modas ou no Espaço Country.

Este ano a premiação será 1 moto Biz para a rainha do baile, R$ 4 mil para a 1ª princesa, R$ 2,5 mil para a 2ª princesa e R$ 2 mil para a madrinha do rodeio. O baile para a escolha das representantes acontecerá no dia, 09 de junho.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação