Irmãos trocam socos por motivo fútil e acabam na delegacia

O caso ocorreu no início da manhã desta quinta-feira, 19, com dois irmãos, moradores do Parque São Paulo, em Vilhena.

Segundo o registro da ocorrência, um homem de 30 anos acionou a Polícia Militar alegando que seu irmão, de 27 anos, o teria agredido a golpes de facão após uma discussão. Porém, o jovem, que conversou com a reportagem do site, afirmou que em momento algum fez uso da referida arma contra a vítima, que apresentava cortes nos dedos da mão esquerda.

Segundo o jovem, seu irmão chegou em casa embriagado e começou a discutir com ele por motivos fúteis, fato este que é comum entre ambos, porém, em dado momento foi agredido com um soco no olho esquerdo, o que o fez se apossar de uma cadeira e desferir vários golpes contra o agressor, que ao se defender com os braços acabou sofrendo os referidos ferimentos.

Diante dos fatos, os irmãos foram conduzidos até a delegacia, onde foram submetidos a exames de corpo de delito e liberados em seguida.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa