Motorista avança preferencial e provoca acidente no Centro de Vilhena

O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira, 19, por volta das 16h00, no cruzamento da Avenida Liberdade com Rua Marcos da Luz, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do veículo Kia Mohave com placas de Vilhena, seguia pela Avenida Liberdade, sentido 5º BEC, Quando ao passar no cruzamento com Rua Marcos da Luz, foi atingido por um automóvel Hyundai HB-20, com placas de

A condutora HB-20 trafegava pela Rua Marcos da Luz, sentido BR-364, teria avançado a preferencial não respeitando a placa de “PARE”, com isso, provocando a colisão.

Com o impacto, o veículo Kia tombou na via. O motorista não sofreu ferimentos. Já a condutora do HB-20 ficou entrou em estado de choque e foi levada para o Hospital Regional por um veículo particular.

Polícia Militar de Trânsito (P-tran) foi acionada e registrou boletim de ocorrência.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia