PRF prende caminhoneiro embriagado

Na manhã de quarta-feira, 18, a PRF prendeu em Ariquemes um caminhoneiro de 45 anos, que conduzia uma carreta rodotrem de 9 eixos (combinação de 4 veículos) carregada de soja, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, Código de Trânsito Brasileiro).



O indivíduo confessou aos agentes que dirigia há aproximadamente 6 horas sob o efeito de bebida alcoólica, o que foi comprovado mediante a realização do teste de etilômetro, por meio do qual se aferiu a concentração de 0.48 mg de álcool por litro de ar expelido.

Fonte: Assessoria