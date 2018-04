Senac abre as inscrições para a “II Semana de Enfermagem” em Vilhena

Entre os dias, 09 e 12 de maio, o Senac de Vilhena realizará a “II Semana da Enfermagem” com o tema “A Centralidade da Enfermagem nas Dimensões do Cuidar”. Por meio de palestras, o evento tem a finalidade de propor a reflexão dos estudantes e profissionais da área sobre os conceitos filosóficos e reais que fundamentam a profissão.

O evento contará com a presença do presidente do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Manoel Carlos Neri da Silva, que irá ministrar palestra sobre “As Competências Técnicas e Legais para o Exercício Profissional da Enfermagem”, tema relevante para maior aprimoramento da área.

De acordo com a docente do Senac Vilhena, Paula Fernanda, a ação tem a importância de destacar aos profissionais da saúde a melhoria da qualidade da prestação de serviços na área, transmitindo experiências e informações que agreguem habilidades e conhecimentos teóricos e práticos aplicáveis no cotidiano.

O evento é gratuito e será aberto a todos os profissionais e estudantes da área.

As inscrições devem ser realizadas no Senac Vilhena, Av. Sabino Bezerra de Queiroz, 3661 – Jardim América, Vilhena – RO. Para informações Tel.: 3322 1060.

