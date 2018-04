Vereadores de Cerejeiras estão em Brasília em busca de recursos e solução para falta de médico perito nos postos do INSS

O vereador Valdecir Sapata Jordão (PSB) e o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Cerejeiras, Saulo Siqueira de Souza (PSD), estão em Brasília-DF, em busca de recursos para o município e tentam viabilizar junto à bancada federal solução para o problema da falta médicos peritos nos postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no Cone Sul.

Na capital federal, os vereadores foram recebidos pelo senador Valdir Raupp (MDB) e pela deputada Marinha Raupp (MDB) entre outros.

Veja vídeo:

https://

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Divulgação