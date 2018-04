Bandidos invadem farmácia e apontam revólver para a cabeça de grávida

O assalto ocorreu no fim da manhã desta sexta-feira, 20, na Drogaria Bem Estar, localizada na Avenida Rondônia, esquina com a Rua Pernambuco, em Vilhena.

Segundo informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, dois meliantes chegaram ao estabelecimento em uma Honda CG Titan, de cor cinza, e um destes apontou um revólver para a cabeça de uma gestante que trabalha no caixa do estabelecimento.

Após recolher dinheiro e aparelhos celulares, os infratores fugiram sentido ignorado.

A Polícia Militar teve acesso às imagens do circuito de segurança da farmácia e saiu em diligências em prol da localização dos infratores.

A gestante passou mal e precisou ser retirada do local, não sendo possível levantar no momento, o valor levado pelos assaltantes.

Texto e foto: Extra de Rondônia