CEREJEIRAS: Homem vai visitar amigo e o encontra morto

O corpo de um homem até o momento identificado apenas por “Zé do Padrão” foi encontrado por um amigo no começo da tarde desta sexta-feira, 20, dentro da casa onde morava na Rua Canadá, Bairro Floresta, no município de Cerejeiras.

As primeiras informações dão conta que o amigo da vítima foi visita-lo e ao entrar na casa o encontrou morto.

De imediato, chamou a Polícia Militar que neste momento está fazendo à proteção do local a espera da Polícia Técnica (perícia) de Vilhena, que está a caminho.

Não há informação se a vítima sofreu morte natural ou se há indícios de homicídio. A perícia deverá apontar a causa da morte.

A reportagem do Extra de Rondônia está no local. Mais informações a qualquer momento.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia