Conheça as candidatas à rainha da “1ª Festa do Patrão Rodeio Show” de Cabixi; baile acontece na próxima semana

No dia, 28 de abril, acontece o baile para a escolha da rainha da “1ª Festa do Patrão Rodeio Show” no clube Galáxia em Cabixi. O evento contará com a participação da cantora regional Pietra Mello e banda.

Seis jovens subirão ao palco para a concorrer aos títulos de rainha, madrinha do rodeio e 1ªprincesa, sendo elas Brena de Jesus Moura (15 anos), Deiziane Bastiani Sbaraini (17), Deysiane Oliveira Mota Rodrigues (20), Jhennyffer Kamila da Silva Zeni (16), Liliane Gonçalves Vieira (17) e Kendlly da Costa Sales (17). Confira abaixo o ensaio fotográfico das participantes.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação