Criança de quatro anos se envolve em acidente de trânsito e sai ilesa

O acidente envolvendo uma motoneta Honda Biz e um Gol ocorreu na final da tarde desta sexta-feira, 20, no entroncamento da Rua Ezequiel Silva Cassim com a Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, em frente a vila da Aeronáutica.

De acordo com informações colhidas no local, uma jovem de 22 anos, Identificada como Lidiane Bertolo, conduzia uma motoneta Honda Biz, pela Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, sentido Cuiabá, levando seu filho de apenas quatro anos, quando no entroncamento com a Ezequiel Silva Cassim, teve seu veículo atingido por um Gol, conduzido por Eliseu Ferreira.

Segundo o condutor do carro, que também seguia pela avenida, porém, em sentido oposto e acabou atingido a motocicleta quando tentou converter a esquerda no entroncamento, ele não viu a motocicleta devido a luz do pôr do sol ter prejudicado sua visão.

A jovem foi conduzida ao hospital por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, com suspeita de fratura de clavícula, já a criança, não se feriu.

Texto e fotos: Extra de Rondônia