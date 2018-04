Governador cumpre agenda nesse sábado em Vilhena

Nesse sábado, 21, feriado nacional, dia de Tiradentes, o governador Daniel Pereira (PSB) vai cumprir agenda no município de Vilhena.

De acordo com informações da Unidade Avançada de Planejamento Orçamento e Gestão Regional de Vilhena UAPGR VII, através do Secretário Executivo Regional Ronaldo Alevato, o governador vai participar às 09 horas da Solenidade de Assinatura do Termo de Convênio da Reforma da Biblioteca Municipal, Assinatura do Termo de parceria com a prefeitura em realização dos jogos nos municípios do Estado de Rondônia.

As 10h estará na Aldeia Aroeira, a cerca de 20 quilômetros de Vilhena, onde vai participar do lançamento do documentário de produtores culturais vilhenenses “Os Nambiquaras e o ritual da Menina-moça”.

Texto e Foto: Extra de Rondônia