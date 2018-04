Mulher fica com perna presa em esgoto na frente da prefeitura

Uma mulher passou por momentos de sofrimento na noite de quinta-feira (19) quando teve a perna presa na tampa de um bueiro na Rua Gonçalves Dias, entre Dom Pedro II e José Bonifácio, em frente a prefeitura de Porto Velho, na região Central.

Segundo testemunhas, a mulher caminhava na beira da via, quando ao passar entre um carro estacionado e o meio fio acabou ficando com a perna presa na tampa do esgoto. Populares viram o desespero e sofrimento da mulher e imediatamente acionaram o Corpo de Bombeiros.

Equipes foram ao local e tiveram que serrar a tampa para retirar a vítima do local. A mulher foi encaminhada a uma unidade médica.

Fonte: Rondoniaovivo