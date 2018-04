Participe da “1ª Festa do Patrão Rodeio Show” em Cabixi

Dos dias 03 a 06 de maio, acontece a “1ª Festa do Patrão Rodeio Show” na Cooperativa Mista, em Cabixi.

O evento terá como atração os locutores Rafael Texano, Jeferson “O lobo das arenas”, Carlos Louzada e Itamar Silva. E para começar bem a festa, no domingo, 29 de abril, acontece a cavalgada com almoço e tradicional queima do alho, onde será sorteado R$ 500,00 em dinheiro e mais prêmios surpresa.

Na quinta-feira, 03, será realizada a abertura oficial do rodeio. Já na sexta-feira, 04, será a continuação do rodeio e show com a banda “Garotos do Forró”. No sábado, 05, acontece o rodeio e a pega do garote, além do show com “Forrozeiros.com” e no domingo, 06, acontece a semifinal e final do rodeio.

Para mais informações entrar em contato através dos telefones 98126-6660 ou 98138-6427.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e Vídeo: Divulgação