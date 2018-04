PRF recupera carro roubado de policial militar

Às 04h45 desta sexta-feira (20), o veículo Fiat Strada, de cor cinza e placa OHQ 8765, trafegava no Km 760 da BR 364, em Porto Velho/RO, quando recebeu e desrespeitou a ordem de parada emanada pela equipe da PRF.

Desse modo, se fez necessário um breve acompanhamento tático, até que o veículo obedecesse o comando policial.

Durante a abordagem, os ocupantes do veículo, um vendedor de 24 anos e uma vendedora de 18 anos, demonstraram nervosismo elevado, entrando em várias contradições.

Realizadas as devidas consultas, foi verificado pela guarnição que o veículo havia sido roubado, com procedimentos extremamente violentos, de um policial militar na noite de quinta-feira (19), em uma fazenda situada na área rural desta capital.

A dupla alegou não ter relação com a prática do roubo, mas tão somente ter recebido o veículo de um terceiro, que ofereceu determinada quantia para que a caminhonete fosse levada até Nova Mamoré/RO.

Cabe ressaltar, ainda, que foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas no interior do veículo, motivo pelo qual foi feito o teste do etilômetro no condutor, sendo obtido um resultado que configurava infração de trânsito, mas não o crime de embriaguez ao volante.

Diante do delito de receptação (art. 180 do Código Penal), os indivíduos foram presos e conduzidos à Central de Flagrantes de Porto Velho.

Parte do sucesso dessa ocorrência foi obtido através do sistema SINAL (https://www.prf.gov.br/sinal), no qual o proprietário registra, sem burocracia, o furto/roubo de seu veículo e torna mais ágil a comunicação de uma ocorrência desta natureza aos PRFs de serviço num raio de até 100 quilômetros da localidade.

Fonte: Assessoria