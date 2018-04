Torcedores do VEC fazem abaixo-assinado pedindo afastamento do presidente

Torcedores do Vilhena Esporte Clube (VEC) publicaram um abaixo-assinado pedindo o afastamento do presidente do clube, José Carlos Dalanhol, o popular “Gaúcho do Milho”, no site Petição Pública.

O documento alega que há um desrespeito e desinteresse com o clube e que a saída dele é necessária para o bem do time. Após o presidente lançar uma nota oficial a Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) declarando o desligamento do clube no campeonato devido a questões financeiras, entre outras.

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com a presidente da torcida organizada do Lobo do Cerrado, no qual disse que, além da Petição Pública na internet, serão colhidas assinaturas em vários pontos da cidade.

De acordo com a presidente da torcida organizada, “o clube precisa de um novo presidente. Não é a primeira vez que o VEC por situações dessa natureza e, está na hora do Gaúcho sair para não deixar que o time se afunde ainda mais”, pontou a presidente.

Abaixo documento enviado a federação:

Abaixo-assinado Afastamento do senhor José Carlos Dalanhol

Para: Federação de Futebol do Estado de Rondônia

ILMO. Sr.Presidente da Federação Futebol de Rondônia

Os subscritos abaixo assinam e concordam que:

Por meio deste viemos pedir-lhe imediato afastamento do atual presidente de futebol do Vilhena Esporte Clube, senhor José Carlos Dalanhol. Alegamos que há total desrespeito e desinteresse do mesmo para com o clube.

Não cabe aqui analisarmos as questões pessoais que envolvem o senhor Carlos Dalanhol e sim o seu comprometimento profissional com o Vilhena Esporte Clube. Inicialmente, deixamos claro que somos contrário a quaisquer tipo de violência física ou moral.

Há de se mensurar, que nos últimos dias a presidência do clube lançou nota oficial declarando estar se desligando do Campeonato Rondoniense 2018 alegando não ter condições financeiras e morais para dar continuidade ao Campeonato,porem enfatizou que vai dar continuidade para ativar as categorias de base,e fazer planejamento para departamento de futebol profissional.

Diante disso, nossa torcida vem através desta solicitar o desligamento desta pessoa do clube,pois não é a primeira vez que ocorre tal fato. Sendo assim, consideramos esse o meio mais pacífico de fazer ciência à V.Excelência de nossa insatisfação para com o citado senhor.

Sabe-se que o clube é da torcida, e é à ela quem os profissionais que dirigem o clube devem satisfação. Dessa forma, não queremos satisfação alguma, e sim o afastamento do senhor Dalanhol de seu atual cargo no Vilhena Esporte Clube.

Para o bem do clube, isso faz-se necessário.

Portanto,

Assinam e concordam:

Valquíria da Silva

Presidente Torcida Organizada Lobo do Cerrado

Clique aqui e assine a Petição Online



Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação