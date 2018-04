Vigilância Sanitária em parceria com a equipe do ISSQN fiscaliza mais de 40 comércios vilhenenses

Nos dias 04, 05, 11 e 12 foi realizada em Vilhena uma ação de vigilância sanitária em conjunto com o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Fiscalização Tributária (ISSQN), na ocasião foram verificadas as condições de alimentos e documentos de atividade de funcionamento em 42 comércios locais, tanto do centro quanto nos bairros mais afastados.

Participou da operação as fiscais Edvaneide Caçula, Maria Goretti Alves Vieira, o coordenador de vigilância Alfredo Júnior e os fiscais tributários Abdalla Hassan Abdalla, Raquel Alevatto, Rita Milene e Jovino.

Foram visitadas sorveterias, pizzaria, ambulantes e tabacarias. Durante a ação houve 12 notificações, dentre elas de falta de alvará, higienização, reforma e produtos vencidos.

As tabacarias foram notificadas a cumprir o que regulamenta a legislação 12.546/2011, pois o maior agravante encontrado, foi a não contemplação de um espaço reservado para o consumo de narguilé, o que pode gerar graves acidentes. Ainda no dia, 19, por volta das 10h00 foi realizada uma reunião com os representantes das seis tabacarias para que se adequem as normas, evitando assim pena e interdição das atividades.

A Vigilância Sanitária e a Fiscalização ISSQN, continuarão com as blitz no decorrer do ano. Vale ressaltar que todas as ações são de forma preventiva e punitiva.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação