Barcelona estreia diante do Independente na Serie D no Portal da Amazônia

O Barcelona Futebol Clube estreia na Serie D nesse domingo, 22, diante do Independente do Pará, às 17h00 (horário de Rondônia), no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, em Vilhena.

Em sua primeira competição nacional o Índio do Norte deve entrar em campo com a seguinte escalação: Douglas Silva; Jeffinho, Bertozzi, Fernando e Jorginho; Jonilson, Jadson, Xavão e Calado; Andrezinho e Italo.

Já o time paraense relacionou 25 jogadores e a provável formação para partida de domingo será: Roger Kath; Bruno Limão, João Victor, Chicão, Dadá, Tetê, Alexandre; Leandro Cabecinha, Fidélis, Pecel.

Barcelona está no grupo A2 da Série D juntamente com o Independente-PA, Plácido de Castro de Castro – AC e Santos-AP.

Ingressos

Os ingressos antecipados estão sendo comercializados ao valor de R$ 10 (dez reais), enquanto que no dia do jogo será ao valor de R$ 20 (vinte reais).

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Foto: Extra de Rondônia