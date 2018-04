CHUPINGUAIA: Secretário nega descaso com distrito e afirma que ambulância estará segunda-feira a disposição da população

Após veiculação da matéria no Extra de Rondônia, onde moradores do distrito de Boa Esperança – que pertence ao município de Chupinguaia, denunciaram o descaso da prefeitura com a comunidade, o Secretário de Saúde entrou em contato com a redação desta página eletrônica e se pronunciou sobre o assunto.

O Secretário de Saúde Fábio Novaes dos Santos, negou que a comunidade ficou desassistida, havia um veículo a disposição da população. Porém, como a secretaria tem que atender diversas áreas da saúde, o veículo estava em movimento, e quando era solicitado prestava o serviço necessário. Além disso, Novaes disse que: “a ambulância do distrito de Boa Esperança se encontra há uma semana em uma oficina especializada para conserto, pois a manutenção do veículo é fundamental para locomoção segura dos pacientes. No entanto, a população não ficou desassistida. No último ano a prefeita e a Secretaria de Saúde realizaram manutenção de toda frota e aquisição de novos veículos para melhor assistência à população”, disse o secretário.

Contudo, Fábio afirmou que segunda-feira, 23, a ambulância estará à disposição da comunidade daquele distrito.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Internauta