Estudante de Corumbiara aparece no quadro “O Brasil que eu quero” da Globo

Na última sexta-feira, 20, mais um rondoniense apareceu no quadro “O Brasil que eu quero” exibido no Jornal Nacional. Desta vez, quem teve a oportunidade de falar foi o estudante Nicolas Santana que relatou suas aspirações em relação ao país.

No vídeo exibido, Nicolas diz “o Brasil que eu quero é um Brasil que priorize nossa educação. Pois, já estamos no mês de abril e não podemos estudar devido as estradas e as pontes. E isso é uma vergonha para a nossa população”.

O quadro realizado pela Rede Globo dá espaço a seus telespectadores para que eles possam expressar seus anseios e indignações em relação a atual situação que se encontra o país. Clique no link para ver o vídeo na íntegra.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação