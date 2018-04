Guajará e Vilhenense se enfrentam neste sábado pela 6ª rodada do estadual

O Guajará recebe neste sábado, às 16 horas (horário de Rondônia), o Vilhenense no estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim, buscando assumir a liderança isolada do segundo turno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018. A partida abre a 6ª rodada do turno da competição estadual.

Com 10 pontos, o Guajará divide a liderança do returno com o Real Ariquemes, enquanto que, na classificação geral, ocupa a quinta posição com 15 pontos. Já o Vilhenense é o quinto colocado no returno com seis pontos e ocupa a liderança na classificação geral com 20 pontos.

Do lado do Guajará, o técnico Tinho Damasceno não poderá contar com o volante Bibio e com o atacante Dadai. Sem mistério, Tinho Damasceno vai optar por Salatiel e Wellington, respectivamente. “Já está pronto o time e temos plenas condições de fazer um bom jogo em casa”, destacou Tinho Damasceno.

Já do lado do Vilhenense, o técnico Mirandinha não poderá contar com os atacantes Ariel e Giovani. Ariel tomou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Já Giovani sentiu contusão em treinamento e foi vetado pelo Departamento Médico.

Ficha Técnica

Guajará x Vilhenense

Local: estádio João Saldanha (em Guajará-Mirim);

Data: 21/04/2018 (sábado);

Horário: 16 horas (horário de Rondônia);

Árbitro: Maicon Pessoa de Souza;

Assistentes: Edilson Soares Falcão e Reginaldo Alves de Melo; 4º árbitro: Servilio Patricio Oliveira;

Guajará

Júnior; Tenório, Thierry, Diego Noberto e Salatiel; Ramon, Lucas Real e Tatico; Wellington, Jaiminho e Marcos Bahia. Técnico: Tinho Damasceno.

Vilhenense

Silva (Kaiky); João Pedro, Alemão, Téssio e Michel; Fábio Scooby, Lagoa, Roney e Leandrinho; Vandinho e China. Técnico: Mirandinha.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Extra de Rondônia