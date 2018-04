Motocicleta roubada é abandonada após condutor se envolver em acidente

Na manhã desta sexta-feira (20), uma equipe da PRF foi comunicada sobre um acidente de trânsito ocorrido no Km 14 da BR 174, em Vilhena/RO.

Chegando ao local, os policiais visualizaram uma caminhonete, juntamente com seu condutor, e uma motocicleta abandonada, tendo o motociclista fugido do lugar logo após a ocorrência do acidente.

Feitas as consultas aos sistemas, não foi verificada inicialmente qualquer restrição, somente sendo confirmado que se tratava de um veículo furtado após contato com a Polícia Civil.

Diante disso, a motocicleta, que havia sido furtada às 12h30 da quinta-feira (19), foi encaminhada à Polícia Civil, após a proprietária ser comunicada quanto à recuperação do seu bem.

Fonte: Assessoria