PM da Capital prende suspeito com moto de trabalhador que foi morto durante roubo

Na madrugada deste sábado, 21, o jovem Kesy Jhonatam T. O. (18), foi preso no cruzamento da Rua Miguel Chaquiam com Avenida 7 de Setembro, bairro Nova Porto Velho. Ele conduzia uma moto Honda Biz de cor branca roubada em um crime de latrocínio e estava tentando esconder em uma residência.

Durante pesquisa na placa da moto foi constatado que se tratava da moto que foi roubada na noite da última quinta-feira (19), ocasião em que a vítima, Olívio de Andrade, 55, foi alvejada com três tiros e morreu no local.

O suspeito foi interrogado pelos militares sobre a sua participação no latrocínio, porém, Kesy negou o envolvimento e disse que havia acabado de comprar a moto pelo valor de R$ 200,00 de dois homens que estavam nela e perguntaram se ele tinha droga para trocar pela moto, no entanto, disse que entorpecente não mais tinha dinheiro e deu a quantia aos suspeitos, que e saíram do local tomando rumo ignorado.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes. A ocorrência foi confeccionado como receptação de veículo roubado e a Delegacia de Patrimônio irá apurar o caso, para saber se Kesy tem participação no latrocínio.

Fonte e Fotos: Rondôniaovivo