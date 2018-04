Senador Raupp anuncia liberação de emendas para Vilhena e Colorado

O senador Valdir Raupp informou que o Ministério da Saúde empenhou uma emenda de sua autoria, no valor de 500 mil reais para ações de custeio e manutenção do Hospital Municipal de Vilhena visando a melhoria do atendimento à população.

O senador destacou que após empenhar os recursos vai trabalhar para que a liberação seja feita o mais breve possível, e o Município de Vilhena amplie a prestação de serviços de saúde a comunidade. Através do Hospital Municipal.

Raupp informou também que o Ministério da Saúde empenhou uma emenda de sua autoria, no valor de 300 mil reais para ações de custeio e manutenção das unidades básicas de saúde do Município de Colorado do Oeste visando a melhoria do atendimento à população.

O senador destacou que após empenhar os recursos vai trabalhar para que a liberação seja feita o mais breve possível e o Município de Colorado do Oeste amplie a prestação de serviços de saúde à comunidade, através das Unidades de Saúde.

