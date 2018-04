CEREJEIRAS: Homem encontrado morto dentro de casa por amigo sofreu enfarte

O fato ocorreu na tarde da última sexta-feira, 20, quando um amigo foi visita-lo e o encontrou morto.

De acordo com o boletim de ocorrência, Josias Ribeiro, amigo da vítima, identificado como José Augusto Marques da Silva, de 67 anos, mais conhecido por “Zé do Padrão”, foi até a casa dele visita-lo e pegar um objeto que o mesmo havia doado.

Ao chegar à residência, observou que a porta estava aberta e a bicicleta da vítima estava no quintal. Josias achou estranho e chamou outra pessoa para entrar com ele no imóvel. Ao adentrarem a casa encontraram o corpo da vítima caindo no chão.

De imediato, chamaram o Corpo de Bombeiros, que chegou rapidamente e constataram que a vítima estava morta. A Polícia Militar foi chamada e isolou a área até a chegada da Polícia Criminal de Vilhena. Segundo o perito que realizou os trabalhos de praxe, o corpo não aparentava marcas de violência. E, segundo um familiar da vítima que morava sozinho, estava fazendo tratamento de saúde.

A primeira vista, a vítima sofreu enfarte. Mas apenas o laudo oficial vai apontar a real causa da morte.

Texto e Foto: Extra de Rondônia