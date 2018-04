COLORADO: PM prende suspeito minutos após tentar roubar moto em residência

O fato ocorreu no último dia 21, numa casa localizada na Avenida Amazonas, em Colorado do Oeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Central de Operações da Polícia Militar, recebeu informação que uma casa no endereço citado acabava de sofrer tentativa de roubo.

Quando a guarnição estava em deslocamento para o endereço, os militares avistaram um homem em atitude suspeita, pois o mesmo estava muito nervoso e vestia uma camisa do lado avesso e a calça estava suja. Com isso, ao fazer contato com a vítima, relatou que estava dentro de casa, quando a esposa ouviu um barulho da área do imóvel, e que ao abrir a porta se deparou com o suspeito com uma faca na mão tentando roubar uma moto Honda CG Titan, placa OHF-1297/Colorado do Oeste, de cor vermelha.

A vítima informou que o suspeito trajava bermuda Jeans de cor clara, estava sem camisa e tinha uma camiseta de cor escura envolvendo o rosto e tinha uma tatuagem do tipo “tribal” em um dos braços e que ao empreender fuga falou com outra pessoa, no qual a vítima não conseguiu visualizar.

O suspeito foi detido e levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração