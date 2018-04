Fogo destrói motor de carro no Jardim Primavera

O sinistro aconteceu na manhã deste domingo, 23, na Avenida 1705, no Bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do veículo Fiat Uno, com placas de Vilhena, seguia pela Avenida 1705, sentido Bairro Moisés de Freitas, quando ouviu um barulho na frente do automóvel, em seguida percebeu que começou a sair fumaça.

O motorista saiu e abriu o capô, mas o motor já estava em chamas. O Corpo de Bombeiros foi chamado e evitou que o carro fosse totalmente consumido pelo fogo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Wagner Santos