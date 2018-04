Guajará fica no empate com o Vilhenense

Guajará e Vilhenense ficaram no empate na tarde de sábado, 21, em 0 a 0 no estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim, em partida que abriu a sexta rodada do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

O Vilhenense entrou em campo disposto a buscar sua reabilitação após derrota no meio de semana para o Real Ariquemes, porém esbarrou na boa atuação do goleiro Júnior. O Guajará tentou criar jogadas ofensivas com o meia Tatico, porém sem oferecer muito perigo a meta do goleiro Silva.

Na volta do intervalo, o Guajará seguiu omisso no ataque, porém o Vilhenense seguiu criando oportunidades. Aos 22 minutos, Wellington Rolim chegou a marcar, mas o árbitro assinalou o impedimento no lance. Aos 40’, após cobrança de escanteio, Téssio subiu livre e cabeceou, mas o goleiro Júnior fez grande defesa.

Nos minutos finais, as duas equipes alternaram bons momentos na partida, porém o placar seguiu inalterado até o apito final do árbitro Maicon Pessoa de Souza.

A partida deste sábado contou com um público pagante de 450 torcedores, registrando uma renda de R$ 4500,00.

Com o resultado, o Guajará chegou aos 11 pontos e assumiu a liderança isolada do segundo turno. Já o Vilhenense fechou sua participação no returno com dez pontos.

Na próxima rodada, o Guajará retorna a campo no dia 2 de maio (quarta-feira) para enfrentar o Rondoniense no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Já o Vilhenense encerrou sua participação no returno já que na última rodada iria enfrentar o VEC, equipe que desistiu da disputa da competição estadual.

Ficha Técnica

Guajará 0 x 0 Vilhenense

Local: estádio João Saldanha (em Guajará-Mirim);

Data: 21/04/2018 (sábado);

Árbitro: Maicon Pessoa de Souza;

Assistentes: Edilson Soares Falcão e Reginaldo Alves de Melo; 4º árbitro: Servilio Patricio Oliveira;

Cartão amarelo: Thierry (Guajará);

Guajará

Júnior; Tenório (Erison), Thierry (Thiago), Diego Noberto e Salatiel; Ramon, Lucas Real e Tatico (Juninho); Wellington, Jaiminho e Marcos Bahia. Técnico: Tinho Damasceno.

Vilhenense

Silva; Álvaro, João Pedro, Téssio e Michel (Douglas); Fábio Scooby, Lagoa, Cucaú e Roney; Vandinho (China) e Wellitinho (Wellington Rolim). Técnico: Mirandinha.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida