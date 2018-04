Após o “1º Street Car Moto Show” equipe realiza a limpeza na Praça do Shopping de Vilhena

Na tarde desta segunda-feira, 23, por volta das 13h30 o proprietário da DM Eventos, Diego Mariano, juntamente com sua equipe se reuniu para realizar a limpeza da Praça do Shopping, localizada na Avenida Brigadeiro de Vilhena.

A praça foi palco da 1ª edição do “Street Car Moto Show” que ocorreu no último domingo e contou com gincana de motos, exposição e concursos de carros antigos, medição de bikes e motos rebaixadas, além do campeonato de carros rebaixados.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação